ولي العهد يلتقي الملاكم البريطاني “جوشوا” بعد فوزه في نزال الدرعية

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا الذي حقق بطولة العالم للوزن الثقيل بعد فوزه في نزال الدرعیة. وكان قد فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بالبطولة بعد تغلبه على المكسیكي أندي رويز جونیور في نزال الدرعية ضمن فعاليات موسم الدرعية.

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