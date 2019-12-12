الدخان القديم سيعود للأسواق في هذه الحالة.. الجهات المعنية تدرس قرار جديد

كشفت مصادر عن دراسة الجهات المعنية إعادة “الدخان القديم” إلى الأسواق في حال ثبوت عدم صلاحية الدخان الجديد. وبحسب “العربية”، أوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي بعد تداول شكاوى وإثارة جدل في مواقع التواصل الاجتماعي على الدخان الجديد وتغير نكهته.

يذكر أن وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء كانتا قد أصدرتا أمس الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن ما تمَّ تداوله مؤخرًا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد، فيما أوضحت هيئة الغذاء والدواء في وقت سابق بأنَّ تغير النكهة الذي لاحظه المستهلك لا يعود لمواد مغشوشة بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

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