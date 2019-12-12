أوهموا الضحايا بقدرتهم على استخراج الكنوز.. أحكام بالسجن لـ14 إفريقياً بالمدينة المنورة

أعلنت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة عن صدور أحكام قضائية ضد 14 إفريقياً تضمنت السجن بمدد متفاوتة بين 15 و20 عاماً لإدانتهم بجرائم مختلفة. وأوضحت المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجناة ارتكبوا عدة جرائم منها النصب والاحتيال، وتزوير العملات وإيهام ضحاياهم بالقدرة على استخراج الكنوز من باطن الأرض مقابل الحصول على أموال منهم، إضافة إلى السحر وتزوير المستندات الرسمية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط المحكوم عليهم بعد أن تمكنوا بالنصب على عدد من رجال الأعمال وأقنعوهم بقدرتهم على مضاعفة الأموال.

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