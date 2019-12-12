سفير يعطل مستحقات المبتعثين المالية.. وطلاب يكشفون التفاصيل

اشتكى عدد من المبتعثين في أمريكا من إيقاف وزارة التعليم العمل بنظام سفير1 واستبداله بسفير 2 الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي.

وحسب “مكة” اتهم الطلاب نظام سفير 2 بإعاقة تنفيذ عدد من العمليات والمعاملات الخاصة بدراستهم وسفرهم ومستحقاتهم المالية، والتي لا يمكن تنفيذها بأي وسيلة أخرى إلا من خلال النظام الالكتروني .

وأشاروا إلى أنهم راسلوا الوزارة مرات عدة من خلال كل قنوات التواصل المتاحة إلا أن التحسن في عمل النظام وإنجاز الطلبات بطيء وضعيف. وطالبوا الوزارة بإعادة العمل بنظام سفير1 لحين إصلاح الخلل.

وأوضحوا أن أبرز الشكاوى من نظام سفير 2 تمثلت في ” تعثر صرف المستحقات المالية للمبتعثين الخريجين وتأخر الحجز والموافقة على إصدار تذاكر السفر للمبتعث وأسرته وصعوبة تعديل حالة المخصص المالي وطلب التعويض أو إعادة الصرف وإرفاق أو رفع الملفات وعدم الرد على الاستفسارات المرسلة عبر الإيميل وتعثر تحديث البيانات الشخصية للطالب مما يؤدي إيقاف الصرف عليه وصعوبة طلب تمديد البعثة.

وتابعوا: بالإضافة إلى تأخر طلب معادلة الشهادات وتعثر طلب الضمان المالي وطلب الموافقة على الشروط، والأحكام عند تقديم أي طلب دون عرضها ليتمكن الطالب من قراءتها.

ومن جانبه قال المتحدث باسم التعليم العالي في وزارة التعليم طارق الأحمري إن ” الملحقيات الثقافية تعمل على خدمة الطلاب والطالبات والاستماع لاحتياجاتهم حاليا من خلال حساباتها في تويتر والبريد الالكتروني، إضافة إلى حساب وكالة الابتعاث، والذي يعمل أيضا على الرد والتفاعل بشكل مباشر مع الطلاب والطالبات لمعالجة طلباتهم”.