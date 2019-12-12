إلزام ملاك الأراضي البيضاء بتكاليف الصرف الصحي.. واشتراط هذا الأمر عند التنفيذ

وجهت الجهات العليا ملاك الأراضي البيضاء غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني وغير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الرئيسي بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي. وحسب “عكاظ” يشترط أن الشبكة التي يعتزم ملاك الأراضي البيضاء المخططة تمديدها وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي، أن تكون مواصفاتها مطابقة للمعتمد من الجهات الحكومية المختصة، ويتم أخذ الموافقة عليها وتحت إشرافها.

وحسب التوجيهات، ستلزم وزارة البيئة والمياه والزراعة بربط تلك المخططات بالخط الرئيس للصرف الصحي بعد تنفيذه، مع قيام وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الإسكان على الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية، وآليات استثناء الملكيات الصغيرة.

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