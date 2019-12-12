“إزالة حراج النظيم” يشعل تويتر ومطالبات لأمير الرياض

أشعل قرار أمانة الرياض بإزالة حراج النظيم للمواشي جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هاشتاق #يا_امير_الرياض_حراج_النظيم أبدى بائعون بالحراج تضررهم من إزالة مكان كسب رزقهم بدون توفير أي بدائل أخرى مطالبين أمير الرياض بالتدخل واصدار توجيه للجهات المختصة بتوفير مكان أخرى بديل للحراج أو اقامة الحراج مرة أخرى والسماح لهم بالبيع لأن الكثير من بيوت السعوديين تقتات من رزق البيع في الحراج.
على جانب أخر أشاد مغردون أخرون بإزالة الحراج مؤكدين أنه مكان مخالف للأنظمة وأغلب البائعون فيه من الأجانب ولا يخدم السعوديين بشكل أساسي.
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