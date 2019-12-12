الكشف عن 3 أسباب رئيسية لقوة سهم أرامكو

قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن وصول سهم أرامكو إلى 35.20 ريالا وبالنسبة القصوى كان لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أن الشركة تم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي السوق يعيد تقييم سهم أرامكو وفق قيمتها العادلة، فلا يمكن لمستثمر أن يضخ أمواله في شركة يكون سعر سهمها أعلى من القيمة العادلة له.

وبحسب “مكة”، أوضح البوعينين أن السبب الثاني هو أن المؤسسات المالية لم تستطع شراء الكميات التي تحتاجها، مؤكدا أن تغطية أرامكو بالنسبة للشركات والمؤسسات المالية تمت تغطيتها بخمسة أضعاف من المطلوب، وبالتالي هؤلاء سيعيدون شراءها مباشرة من السوق، كونهم لم يحصلوا على الكميات المطلوبة.

أما السبب الثالث والأخير، أضاف: هناك كثير من التقييمات العادلة تشير إلى أن قيمة أرامكو تريليونا دولار، وحتى مع إغلاق النسبة يوم أمس 35.20 ريالا ما زال أقل من قيمة الشركة، والتي يفترض أن تكون تريليوني دولار وأعلى. وهذا يعزز من تحقيق مكاسب إضافية لسهم أرامكو خلال الفترة المقبلة.