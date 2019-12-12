السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يلتقي وزير الزراعة الإندونيسي



جاكرتا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي في مكتبه اليوم، معالي وزير الزراعة الإندونيسي شهرول ياسين ليمبو .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي .

// انتهى //

11:53ت م

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