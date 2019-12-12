السعودية اليوم / بلدية ضمد تستقبل الراغبين في العمل التطوعي البلدي بالمحافظة



ضمد 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة ضمد في استقبال طلبات الراغبين من أبناء المحافظة في المشاركة بالأعمال التطوعية الخاصة بالعمل البلدي .

وأكد رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي سعى البلدية لاستقطاب المتطوعين من أبناء المحافظة والاستفادة من خدماتهم لكل فيه الخير والفائدة, بما يتفق ورؤية المملكة 2030 , التي تنص على رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع واشراك كافة شرائح المجتمع في الأعمال التطوعية البلدية , ونشر ثقافة الوعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والثروات البيئية ودعم جودة الحياة.

ودعا الشعبي المهتمين للتسجيل الدخول عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/15OIDv_i8L3SIQXB188lMTeAURwbDe9wekPNlVe7vwdY/edit

// انتهى //

11:29ت م

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