السعودية اليوم / "الإسعافات الأولية" محاضرة بجامعة نجران



نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقامت جامعة نجران ممثلةً بكلية اللغات بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، محاضرة توعوية بعنوان " الإسعافات الأولية"، بحضور عميد الكلية الدكتور سامي القوزي وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب، وذلك على مسرح كلية العلوم والآداب.

وتأتي المحاضرة التي قدمها مدير مركز تدريب الهلال الأحمر بالمنطقة عمر ضاوي في إطار الجهود التوعوية والتدريبية التي يقوم بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوعية المجتمع ورفع قدرات أفراده وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة لتقليل نسبة الأضرار المترتبة على الفرد والمجتمع.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور منها : تعريف الإسعافات الأولية، والمهارات الأساسية لها، والسبل المثلى للتصرف مع المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها، وكيفية التعامل مع حالات توقف القلب، والتنفس، والاختناق، والغصة، وكيفية التعامل مع الحروق حسب تصنيفها، و إسعاف الأطفال، والطريقة السليمة للتعامل مع حالات الكسور والجروح والنزيف، والاستعداد والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ من خلال امتلاك مهارات الإسعافات الأولية.

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11:24ت م

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