السعودية اليوم / "هيئة السياحة" بجدة تقيم ورشة عمل للتعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة أمس، ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة أبرزها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وزارة التجارة والاستثمار, والدفاع المدني, وشرطة جدة, والنظام الأمني (شموس), وحضور مشغلي منشآت الإيواء وأصحاب المنشآت السياحية في المنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري, أن الورشة تُعد استكمالاً لورش العمل الخاصة بتجويد الخدمات المقدمة بالمنشآت والمرافق السياحية في المملكة، لافتاً إلى أن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وجه بإقامة هذه الورشة في جميع مناطق المملكة لما لها من دور كبير في تطوير ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح، إلى جانب حصر البيانات والمعلومات وتوفير رصد شامل وتلقائي يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية.

يُذكر أن "المنصة الوطنية للرصد السياحي" تهدف إلى رصد ومراقبة أداء وأنشطة الحركة السياحية ونسب الإشغال، الأمر الذي من شأنه تطوير وتعزيز جميع أنواع الخدمات التي تقدمها منشآت الإيواء السياحي، إلى جانب تنشيط الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية في المملكة.

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