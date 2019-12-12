السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى الأردن تحتفي بوزير الشؤون الإسلامية



عمّان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

حضر الحفل عدد من الوفود العربية المشاركة وعدد من منسوبي السفارة ومدراء المكاتب والملاحق التابعة لها.

// انتهى //

10:54ت م

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عمّان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن مساء أمس ، حفل عشاء تكريماً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له ، الذي بدأ زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، يرأس اجتماعات الدورة الثانية عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.حضر الحفل عدد من الوفود العربية المشاركة وعدد من منسوبي السفارة ومدراء المكاتب والملاحق التابعة لها.// انتهى //10:54ت م0038

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