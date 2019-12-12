السعودية اليوم / "التنمية الزراعية" بجازان تدرب منسوبيه على عمليتي الإخلاء والإنقاذ



جيزان 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نفذ صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان أمس، برنامجاً تدريبياً لمنسوبيه عن "الإخلاء والإنقاذ في حالة الطوارئ، وذلك بالشراكة مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة.

واشتمل البرنامج، على شرح لعملية الإخلاء في حالة الطوارئ وطريقة التنفيذ، وكيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها، وعملية الإنقاذ، كما تم عمل خطة إخلاء وقائية وتدريبية لرفع المستوى الوقائي لمنسوبي المنشأة وذلك في حال حدوث حريق - لا سمح الله -.

// انتهى //

10:49ت م

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