السعودية اليوم / "هيئة الاتصالات" تعقد ورشة عمل لتطوير منظومة شكاوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات



الرياض 1515 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل لتطوير منظومة معالجة شكاوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين تجربة المستخدم، بمشاركة عدد من مقدمي الخدمة؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات والأفكار والرؤى في هذا المجال المحوري.

وجرى خلال الورشة استعراض المنظومة الحالية لمعالجة الشكاوى ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات وتؤدي إلى الحد من سرعة معالجة الشكاوى أو جودتها، وتم التأكيد على ضرورة ابتكار المزيد من الحلول واستحداث خيارات إضافية لتسريع عملية استقبال ومعالجة الشكاوى؛ بما يضمن تحسين التجربة وزيادة رضا المستخدمين.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن عمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حماية حقوق المستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد في ظل العمل المستمر على إنفاذ المبادرات النوعية والتحسينية في مجال إدارة ومعالجة الشكاوى.

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10:34ت م

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