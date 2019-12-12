شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية على التخدير لذوي الإعاقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت يوم أمس الأربعاء الحملة التوعوية الرابعة لطب التخدير بمعرض طبي بمركز العيادات الخارجية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة ، والتي ينظمها قسم التخدير بالتعاون مع طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في جدة والبورد السعودي لطب التخدير تحت شعار "همه واهتمام".

تسلط الحملة الضوء هذا العام على التخدير لذوي الإعاقة واختارت بعضها مثل متلازمة داون، الضمور أو الحثل العضلي، الإعاقة الذهنية ومرضى التوحد.

واستمرار التثقيف بالمحاور الأساسية بطب التخدير مثل التخدير الكامل والتخدير النصفي وأيضا تخدير الأطفال.