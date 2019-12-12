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شكرا لقرائتكم MSCI تضم أرامكو لمؤشراتها 17 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
MSCI تضم أرامكو لمؤشراتها 17 ديسمبر
سيتم استناداً لسعر الإغلاق في أول يوم للتداول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت MSCI عزمها إدراج أرامكو في مؤشراتها في مرحلة واحدة بدءاً من إغلاق 17 ديسمبر الجاري.
وقالت إن الانضمام سيكون نافذاً في اليوم التالي الموافق 18 ديسمبر.
وأشارت إلى أنه سيتم ضم “أرامكو” استناداً إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في سوق الأسهم السعودي البالغ 35.20 ريال، بحسب العربية.
وأضافت أن وزن أرامكو سيكون 0.16 % في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، و6.03% في مؤشرها للسوق السعودية.
وبدأ أمس الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222.
وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.
وبنهاية الجلسة تخطت تداولات السهم 1.1 مليار ريال.
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