أمطار رعدية على #جازان حتى الثامنة 

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، و الحرث، والداير بني مالك، والعارضة، و فيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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