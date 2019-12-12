سهم أرامكو يقفز بتقييم الشركة فوق 2 تريليون دولار

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت بيانات “رفينيتيف” أن السعر الاسترشادي لأسهم أرامكو السعودية عند 38.7 ريال في مزاد ما قبل فتح السوق، مرتفعة 10% لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت رفينيتيف أن بيانات ما قبل فتح السوق تظهر اتجاه أرامكو السعودية لبلوغ قيمة سوقية عند ما يزيد عن تريليوني دولار بعد ارتفاع سعر السهم 10% لليوم الثاني، بحسب العربية.

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وأنهى سهم أرامكو السعودية أولى جلساته، يوم أمس الأربعاء، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.

وبنهاية الجلسة جرى تداول نحو 31.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار ريال، تشكل 15%، فقط من إجمالي طلبات الشراء والتي فاقت 208 ملايين سهم.

ويعتبر ضعف عمليات التنفيذ على أسهم أرامكو مؤشراً على تمسك المستثمرين الأفراد بالسهم.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها اليوم 39.082 صفقة، بمتوسط كمية للصفقة 810 أسهم.

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