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شكرا لقرائتكم بدء تداول أسهم أرامكو لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدء تداول أسهم أرامكو لليوم الثاني
بعد إدراجها أمس في السوق المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ بعد قليل التداول على أسهم شركة أرامكو لليوم الثاني بعد إدراجها يوم أمس رسميًا في السوق المالية.
ويوم أمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 67.30 نقطة ليقفل عند مستوى 8133.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمملكة، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة صافولا، والمراكز، وبي سي آي، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.32%.
ونجح اكتتاب أرامكو في جمع 96 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 25.6 مليار دولار، تم تسعيرها عند الحد الأعلى من نطاق التسعير، وهو تقريبًا ضعف المبلغ الإجمالي للأموال التي تم جمعها في جميع الطروحات الأولية العامة في السوق المالية السعودية بين عامي 2013 و2018 والتي قدرت بـ 48.78 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي).
ويوم أمس، أزاحت شركة أرامكو السعودية، شركة أبل الأمريكية عن مركزها الأول كأعلى قيمة سوقية في سوق الأسهم حول العالم لتؤكد نجاح توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ورؤيته التي أطلقها قبل 3 سنوات.
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