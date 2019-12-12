السعودية | من علو 1600 متر.. رحلات استكشافية لمزارع البن بجازان

شكرا لقرائتكم من علو 1600 متر.. رحلات استكشافية لمزارع البن بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أطلقت مجموعة من الشباب رحلات استكشافية للتعرف على زراعة البن في السعودية، لتكون محطتهم على ارتفاع 1600 قدم فوق سطح البحر، وحطوا رحالهم فوق مرتفعات جبال الداير بمنطقة جازان، حيث تنتشر بين صخورها مدرجات زراعية لأكثر من 13 ألف شجرة من البن.
ويعتني أهالي "الداير" بمزارع البن، إذ تحتاج شجرتها لمناخ دافئ في المرتفعات. ويعد "ريد مريم" أحد أشهر المواقع لإنتاج البن، الذي بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة، محققا جودة عالية في البن على مستوى عالمي.
وتعد شجرة البن من الأشجار المعمرة، ويصل عمر بعض أشجارها لأكثر من 400 سنة، حيث تنتج كرزات البن في السنة الثالثة من زراعتها. ويمر البن عبر زراعته بعدة مراحل، بدءًا من المراحل الأولى للزراعة ومرورا بحصاد الإنتاج الذي يبدأ في أواخر أكتوبر وليستمر إلى ثلاثة أشهر، لتبدأ مراحل التجفيف وفصل القشر عن حبات البن، إذ تحوي الكرزة حبتين من البن، قبل أن يبدأ خبراء القهوة بتذوق البن في اختبارات تسبق البيع.
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