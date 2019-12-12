، فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التعددية بالجزائر.. وتوقعات بجولة إعادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انقسام بالشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات في موعدها الثالث لهذا العام

بدأت، اليوم، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التعددية التي يتنافس فيها 5 مرشحين بالجزائر، مع فتح صناديق الاقتراع، مع توقعات بحدوث جولة ثانية بين أكثر اثنين حصدا "ورقة نعم"، في حال عدم حصول أحد المشاركين بالسباق على الأغلبية المطلوبة.

ورغم أن البلاد اعتادت انتخابات فيها أكثر من منافس، فإن انتخابات ديسمبر تأتي في ظروف مختلفة بشكل جذري عما سبقها؛ بسبب الحراك الشعبي الذي ضغط على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة للتنحي، وأفضى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" حصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري؛ للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، وهم: عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح الحر عبدالمجيد تبون، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

وتحصي الهيئة الناخبة في الجزائر أكثر من 24 مليون ناخب، منهم أكثر من 914 ألف مسجل بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد.

وفي حال نجاح هذه الانتخابات، فسيتسلم الرئيس الجديد مقاليد السلطة من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي تولى المنصب في مارس الماضي، بعد استقالة "بوتفليقة"؛ إثر الاحتجاجات الشعبية.

وتعد الانتخابات التي تجري الخميس ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر في ظرف عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما في 18 أبريل التي كانت ستمنح "بوتفليقة" عهدة خامسة.

وبعد ذلك جرى تحديد يوم 4 يوليو موعداً لانتخابات جديدة، وذلك قبل أن يقرر المجلس الدستوري إلغاءها؛ بسبب عدم وجود مرشحين.

ومنذ سُمِح بالتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، جرت 6 انتخابات رئاسية تعددية، وفاز بالمرة الأولى اليامين زروال في الانتخابات التي جرت في 16 نوفمبر من عام 1989.

وفي الانتخابات التي جرت في 15 أبريل 1999، فاز "بوتفليقة" بعد انسحاب 6 مرشحين؛ بسبب ما قالوا إنه تزوير مسبق لمرشح الحزب الحاكم.الانتخابات الرئاسية التعددية الجزائر