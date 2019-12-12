، أمطار الخميس تُواعد 6 محافظات بجازان.. و"المدني" يدعو للحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.أمطار حالة الطقس الأرصاد رياح سطحية جازان الدفاع المدني