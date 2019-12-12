، "إم إس سي آي" تعلن: 5 أيام تفصلنا عن إدراج "أرامكو" في مؤشراتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استناداً إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في السوق.. 35.20 ريال

كشفت "إم إس سي آي" عن موعد إدراج "أرامكو" في مؤشراتها في مرحلة واحدة، مؤكدة أن ذلك سيكون اعتبارًا من إغلاق 17 ديسمبر 2019 والذي سيكون نافذاً يوم 18 ديسمبر 2019.

وقالت "إم إس سي آي" إنه سيتم ضم "أرامكو" استناداً إلى سعر الإغلاق في أول يوم للتداول في السوق السعودي البالغ 35.20 ريال.

وأشارت إلى أن وزن أرامكو السعودية يقدر بـ 0.16% في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، و6.03% في مؤشر"إم إس سي آي" للسوق السعودي.

وتعد MSCI Inc (المعروفة سابقًا باسم مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال و MSCI Barra)، هو المزود العالمي صناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة الأصول المتعددة. تنشر فهارس MSCI BRIC و MSCI World و MSCI EAFE. ويقع المقر الرئيسي للشركة في 7 مركز التجارة العالمي في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره "مورغان ستانلي"، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.أرامكو السعودية سهم أرامكو السوق السعودي