، "الخطوط السعودية للتموين" تفوز بجائزة أفضل ممارسات الحوكمة في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للعام الثالث على التوالي.. وصُنّفت ضمن أفضل 9 بين 170 شركة

تُوّجت شركة الخطوط السعودية للتموين للعام الثالث على التوالي، بجائزة أفضل ممارسات حوكمة للشركات في المملكة، التي يقدّمها مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، خلال المؤتمر الدولي الأول بالرياض.

وصُنّفت الشركة من أفضل 9 شركات في مؤشر حوكمة الشركات من بين 170 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)؛ مما يمثل اعترافًا هامًّا بممارسة الشركة لأفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، عن سعادته وجميع منسوبي الشركة بهذه الجائزة المرموقة والتصنيف المتميز الذي أحرزته شركة الخطوط السعودية للتموين في مجال حوكمة الشركات للعام الثالث على التوالي؛ نظرًا للمستويات العالية التي تطبّقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحتراف ومهنية عالية بمنظومة عمل متميزة، مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها لمواكبة توجهات الدولة (رعاها الله)، ورؤية المملكة 2030.

وعبّر الغبان، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة جامعة الفيصل؛ لمبادرتها بهذا التكريم، ولاهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة؛ معتبرًا فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازًا هامًّا يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعًا قويًّا للشركة لمواصلة مسيرة التميز والإنجازات.

من جانبه أكد المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين سلطان البوق، أهمية فوز الشركة بهذه الجائزة والمحافظة على تصنيفها المتقدم؛ تقديرًا لاهتمامها المتزايد والمستمر بتطبيق أفضل معايير الحوكمة، من خلال وضع وتحديث اللوائح والإجراءات الداخلية وتعزيز ثقافة الالتزام؛ حتى تم الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وإعطاء المستثمرين والعملاء انطباعًا جيدًا عن الشركة وجودة عملها.

جدير بالذكر أن مؤشر الحوكمة يعتمد على أكثر من ثلاث مئة معيار، مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي: مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية، حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.الخطوط السعودية للتموين جائزة أفضل ممارسات حوكمة للشركات في المملكة المؤتمر الدولي الأول بالرياض