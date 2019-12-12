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أسهم بفضل الله أطباء العيون في مستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة مريض من نزيف حاد في الشبكية تسبب له في ضعف الإبصار وعدم القدرة على تمييز وتفاصيل الأشياء من مسافة.
وقالت "الصحة" في نجران إنه تمت إزالة التكيسات والألياف المحيطة بالشبكية وإزالة النزيف بتقنية الليزر، وعودة الشبكية لوضعها الطبيعي، حيث أصبح المريض بصحة جيدة وتحسن الأبصار لديه بشكل مناسب مع ارتفاع البصر بشكل تدريجي، حيث غادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مركز العيون في مستشفى الملك خالد تمكّن من إجراء عمليات متقدمة خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر بتقنية الليزر لأكثر من 6300 مريض، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف عملية لعلاج الماء الأبيض بنجاح، وتحت إشراف استشاريين مؤهلين في تخصصات العيون.مستشفى الملك خالد نزيف الشبكية بمنطقة نجران
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 10:29 AM
إزالة التكيسات والألياف المحيطة بالشبكية وإزالة النزيف بتقنية الليزر
أسهم بفضل الله أطباء العيون في مستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة مريض من نزيف حاد في الشبكية تسبب له في ضعف الإبصار وعدم القدرة على تمييز وتفاصيل الأشياء من مسافة.
وقالت "الصحة" في نجران إنه تمت إزالة التكيسات والألياف المحيطة بالشبكية وإزالة النزيف بتقنية الليزر، وعودة الشبكية لوضعها الطبيعي، حيث أصبح المريض بصحة جيدة وتحسن الأبصار لديه بشكل مناسب مع ارتفاع البصر بشكل تدريجي، حيث غادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مركز العيون في مستشفى الملك خالد تمكّن من إجراء عمليات متقدمة خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في زراعة 26 قرنية وتحسين قصر النظر بتقنية الليزر لأكثر من 6300 مريض، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف عملية لعلاج الماء الأبيض بنجاح، وتحت إشراف استشاريين مؤهلين في تخصصات العيون.
، مستشفى الملك خالد بنجران.. إنهاء معاناة مريض من نزيف الشبكية ،
المصدر : الخليج 365
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