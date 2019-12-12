، حبة فول سوداني كادت تُنهي حياة رضيع بالصين.. وأطباء يحذّرون ،

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كادت حبة فول سوداني أن تنهي حياة رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد أن فشل في ابتلاعها وعَلِقت في قصبته الهوائية.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الطفل يعيش في مدينة شنجن جنوبي الصين؛ مشيرة إلى أنه كاد أن يفارق الحياة، بعدما عَلِقت الحبة في حلقه، وصعّبت عليه التنفس.
وفقَد الرضيع -الذي لم يكشف اسمه- الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال؛ حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.
وقال الدكتور "وو يوهوي" رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نُخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".
وأوضح "يوهوي" أن حالة الرضيع مستقرة حاليًا؛ لكنه أصرّ على ضرورة أخذ الوالدين الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وضرورة إلمامهم بتدابير الإسعافات الأولية لإنقاذ أبنائهم.
وعادة ما تُسبب أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.
ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم الأطعمة المذكورة سلفًا، أو تجنبها قدر الإمكان.فول سوداني الصين
حبة فول سوداني كادت تُنهي حياة رضيع بالصين.. وأطباء يحذّرونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-12
كادت حبة فول سوداني أن تنهي حياة رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد أن فشل في ابتلاعها وعَلِقت في قصبته الهوائية.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الطفل يعيش في مدينة شنجن جنوبي الصين؛ مشيرة إلى أنه كاد أن يفارق الحياة، بعدما عَلِقت الحبة في حلقه، وصعّبت عليه التنفس.
وفقَد الرضيع -الذي لم يكشف اسمه- الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال؛ حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.
وقال الدكتور "وو يوهوي" رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نُخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".
وأوضح "يوهوي" أن حالة الرضيع مستقرة حاليًا؛ لكنه أصرّ على ضرورة أخذ الوالدين الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وضرورة إلمامهم بتدابير الإسعافات الأولية لإنقاذ أبنائهم.
وعادة ما تُسبب أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.
ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم الأطعمة المذكورة سلفًا، أو تجنبها قدر الإمكان.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
08:57 AM
عَلِقت في حلقه وصعّبت عليه التنفس ليفقد الوعي ويستقر بالعناية المركزة
كادت حبة فول سوداني أن تنهي حياة رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد أن فشل في ابتلاعها وعَلِقت في قصبته الهوائية.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الطفل يعيش في مدينة شنجن جنوبي الصين؛ مشيرة إلى أنه كاد أن يفارق الحياة، بعدما عَلِقت الحبة في حلقه، وصعّبت عليه التنفس.
وفقَد الرضيع -الذي لم يكشف اسمه- الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال؛ حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.
وقال الدكتور "وو يوهوي" رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نُخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".
وأوضح "يوهوي" أن حالة الرضيع مستقرة حاليًا؛ لكنه أصرّ على ضرورة أخذ الوالدين الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وضرورة إلمامهم بتدابير الإسعافات الأولية لإنقاذ أبنائهم.
وعادة ما تُسبب أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.
ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم الأطعمة المذكورة سلفًا، أو تجنبها قدر الإمكان.
، حبة فول سوداني كادت تُنهي حياة رضيع بالصين.. وأطباء يحذّرون ،
المصدر : الخليج 365
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