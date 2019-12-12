، ضمن وفد الـ20.. موهوب صبيا "شبيلي" يمثل المملكة في الإثراء الشامل باليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدير تعليم المحافظة: فرصة لاكتساب الخبرات والتعرف على نماذج عليا من الإبداع

يشارك الطالب بثانوية ضمد إبراهيم بن محمد شبيلي، في برنامج الإثراء الشامل للموهوبين الذي سينفذ بدولة اليابان في الفترة من الرابع عشر إلى الثالث والعشرين من هذا الشهر، ضمن وفد مكون من عشرين طالباً وطالبة.

وقد أقامت الإدارة العامة للموهوبين خلال هذا الأسبوع برنامجاً تعريفياً علمياً إثرائياً؛ تمهيداً لتوجههم إلى طوكيو؛ لتعريف الطلاب على آخر ما توصلت إليه التقنية، وتمكينهم من فهم الأساسيات لمبادئ الذكاء الاصطناعي والروبوت قبل التدريب الفعلي؛ ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية.

ويهدف البرنامج المقام باليابان إلى تهيئة الطلبة للازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة؛ حيث يتلقون من خلال المشاركة خبرات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة، تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية، والبحثية والابتكارية، والشخصية والاجتماعية.

من جانبه، أبدى مدير "تعليم صبيا" ضيف الله الحازمي سعادته بمشاركة ممثل "تعليم صبيا" الطالب إبراهيم شبيلي في هذا البرنامج الدولي، وقال: إن هذا التجمع العلمي فرصة للطالب للتفاعل مع المعرفة عن كثب، واكتساب الخبرة من خلال التعرف والوقوف على نماذج عليا من الإبداع والابتكار في دولة اليابان، وقدم شكره لأسرة الطالب، وقسم الموهوبين بالإدارة ومكتب تعليم ضمد؛ لرعايتهم وتحفيزهم لمثل هذه المواهب.

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