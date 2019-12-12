صور.. خالد الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء اليوم الأربعاء، فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، حيث كرّم 3 كتّاب وهم: “هاشم عبده هاشم، عبدالفتاح أبو مدين، مشعل السديري”. وتجوّل أمير المنطقة في أجنحة الجهات المشاركة في فعاليات المعرض من مختلف القطاعات ودور النشر المحلية والخليجية والعربية، والبالغة 400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية.

وأتاح المعرض الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع بمشاركة 50 دولة مختلفة، الفرصة لتنافس دور النشر التي وصل عددها لـ 1820 دار نشر محلية وعربية وعالمية تحمل 350 ألف عنوان. كما تحدد صعود أكثر من ٢٠٠مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض، وتواجد أكثر من 50 فعالية متنوعة، وتقديم برنامج ثقافي مميز حاشد بالندوات والمحاضرات والمسرحيات.