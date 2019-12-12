«الأحوال المدنية» و«الجوازات» تقدِّم 4 خدمات لزوار معرض جدة للكتاب

تشارك وزارة الداخلية في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، بجناح يضم المديرية العامة للجوازات، وكلية الملك فهد الأمنية، ووكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمديرية العامة للسجون.

ويوفِّر الجناح لزوار المعرض عددًا من خدمات الأحوال المدنية والجوازات، كما يقوم عدد من منسوبي القطاعات المشاركة بالتعريف بالخدمات الأمنية التي توفِّرها قطاعاتهم للمواطنين والمقيمين، والمستجدات ذات الصلة بالأنظمة واللوائح المنظمة لتنفيذها .

وتقدم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في الجناح خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية «للرجال» الذين تنتهي بطاقاتهم خلال ستة أشهر، إضافة إلى إصدار بدل تالف عبر الحقيبة المتنقلة، بالإضافة إلى خدمة «الموظف بدر» الموجهة للصم وضعاف السمع.

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كما توفّر المديرية العامة للجوازات لزوَّارها خدمة تفعيل الخدمات الإلكترونية لزوَّار المعرض (أبشر)، ويقوم عدد من منسوبيها بالتعريف بالخدمات الجديدة لإصدار جواز السفر السعودي والإقامة، وكذلك التعليمات الخاصة بتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين بالنظام الآلي .

في حين تشارك كلية الملك فهد الأمنية بعدد من إصداراتها العلمية المحكمة، المنشورة في وسائط إلكترونية وورقية للإسهام بنشر الثقافة الأمنية .

فيما سخرت المديرية العامة للسجون الركن المخصص لها لعرض نتائج برامجها الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء من خلال عرض منتجاتهم الفنية، مثل اللوحات التشكيلية والمنحوتات الفنية وغيرها، للبيع على زوَّار المعرض وإيداع قيمتها في الحسابات البنكية الشخصية للنزلاء الذين أنتجوها.