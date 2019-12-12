مقتل أربعيني طعنًا بالداير.. والجهات الأمنية تباشر التحقيق

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، حادثة مقتل مواطن أربعيني بجبل العزة. وكشفت مصادر «عاجل» أنَّ الأجهزة الأمنية وفرق التحقيق والأدلة الجنائية تباشر بلاغًا عن وقوع جريمة قتل راح ضحيتها مواطن أربعيني طعنًا بجوار منزله. وأوضحت المصادر، أنَّ الجهات المختصة بدأت إجراءات التقصِّي والتحقق لمعرفة ملابسات الحادثة والتوصل للجاني، مؤكدة أنّه سيتم إيداع جثة المغدور بثلاجة الموتى بمستشفى بني مالك العام لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.

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