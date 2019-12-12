أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، اليوم الخميس، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: إنَّ مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. مشيرة إلى أنَّ الحالة السابقة تمتد إلى مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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أمَّا عن حالة الخليج العربي، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومناطق المملكة اليوم:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 33 21 70 غائم جزئي المدينة المنورة 29 15 50 غائم جزئي الرياض 21 11 95 غائم جزئي جدة 31 23 75 غائم جزئي الدمام 21 15 95 سحب رعدية أبها 21 12 90 سحب رعدية ممطرة تبوك 22 08 55 غائم جزئي بريدة 25 10 95 غائم جزئي حائل 24 08 85 غائم جزئي الباحة 22 13 90 سحب رعدية عرعر 19 08 95 غائم جزئي سكاكا 20 09 80 غائم جزئي جازان 33 27 80 سحب رعدية ممطرة نجران 27 18 70 سحب رعدية وادي الدواسر 28 20 85 سحب رعدية