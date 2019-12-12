إطار سيارة يخترق «مغسلة» ويقتل شخصًا ينتظر تنظيف سيارته

تسبَّب إطار مركبة في مصرع شخص كان ينتظر انتهاء تنظيف سيارته داخل «مغسلة» في حي الشرائع بمكة.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإنَّ إطار مركبة كانت تسير اخترق صباح الأربعاء، «مغسلة سيارات» بحي الشرائع بمكة، ما تسبب في مصرع شخص كان ينتظر تنظيف سيارته.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنَّ الإطار أصاب الشخص إصابة مميتة في الرأس، في حادث أثار هلع الموجودين بالموقع.

