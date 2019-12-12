اندلاع حريق في سجن الملز.. ونقل مصابيْن لمدينة الملك سعود الطبية

علمت «عاجل» أن مدينة الملك سعود الطبية استقبلت حالتين مصابتين باختناق، إثر اندلاع حريق في سجن الملز فجر اليوم.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإنَّ فرق الهلال الأحمر أعلنت حالة الطوارئ، بعد التأكُّد من اندلاع الحريق، وباشرت نقل المصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية.

وأشارت إلى أنه جرى إسعاف الحالتين اللتين أصيبتا باختناق جراء الدخان الناتج عن الحريق.

