الدفاع المدني يسيطر على حريق حي الحرة الغربية بالمدينة

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، على حريق اندلع بشقة سكنية في حي الحرة الغربية، الذي أسفر عن حالتي إصابة دون وفيات.
وأوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند الساعة 10:45 صباح الأربعاء، عن حادث حريق بحي الحرة الغربية بطريق السلام النازل بالمدينة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.
وأشار الجهني، إلى أنه عند وصول رجال الدفاع المدني، اتضح أن الحادث حريق في شقة بالدور الأرضي في مبنى مكون من ثلاثة أدوار، فيما تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، موضحًا أنه نتجت عن الحادث حالتا إصابة تم نقلهما الى المستشفى، وتم خروجهما لاحقًا بصحة جيدة، فيما سلم الحادث لجهة الاختصاص .
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