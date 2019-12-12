بالصور.. تخريج 593 من مديرية السجون بمركز تدريب القطاع بجدة

شهد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، أمس الأربعاء، حفل تخريج دورات تدريب الفرد الأساسي لأفراد المديرية العامة للسجون والمنعقدة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي بجدة .

وضمَّت الدورة 593 خريجًا من منسوبي المديرية، أنهوا فترة تدريبهم وتأهيلهم على المراحل كافة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

يأتي هذا التعاون بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تشجِّع على التعاون بين القطاعات العسكرية لرفع الإنتاجية وتبادل الخبرات والمهارات التي تساهم بدورها في رفع مستوى الجاهزية لدى القطاعات على المستويات كافة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن حسن بن علي الحربي كلمة بهذه المناسبة رحَّب فيها باللواء العنزي على تشريفه ورعايته للحفل مبدئيًا فرحة منسوبي المركز والخريجين بهذه المناسبة مهنئا الخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد .

وألقى كلمة الخريجين نيابة عنهم الخريج ناصر بن محمد الأسمري عبر فيها عن سعادته هو وزملاؤه بفرحة التخرج، مشيدًا بالتطور الذي شهده في مركز التدريب وما قدَّمه لهم من برامج تعليمية وتدريبية متقدمة.

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وبدأ العرض العسكري ثم قدّم مجموعة من الخريجين بعض الفرضيات والمهارات العسكرية وعروض الدفاع عن النفس، والتي نالت إعجاب الحضور تلاها أداء قسم الولاء والطاعة، ثم قام مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين.

وفي نهاية الحفل ألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن تركي بن حمود العنزي كلمة توجيهية للخريجين حثهم فيها على التفاني والإخلاص وبذل المزيد من الجهد للقيام بالواجبات والمهام التي توكل لهم على أكمل، مشيدًا بجهود مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمستوى المشرف والبرامج التدريبية المتطورة التي يقدمها للمتدربين، متمنيًا للخريجين التوفيق والسداد في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

الجدير بالذكر أنَّ التعاون بين مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمديرية العامة للسجون هو الثاني في مجال التدريب، فقد سبق وأن عقدت دورة مماثلة لمنسوبي المديرية بنفس مركز التدريب .

حضر حفل التخرج مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء الدكتور عبدالله بن فضل الشهري، وعدد من المسؤولين في الحرس الوطني بالقطاع الغربي والمسؤولين في المديرية العامة للسجون وبعض ممثلي القطاعات العسكرية بمنطقة مكة المكرمة.