بالصور.. مزاد النخبة يشهد حضور أكثر من 700 شخص من ملاك ومنتجي الإبل

أقيم- أمس الأربعاء- «مزاد النخبة» للإبل في نسخته الثانية، ضمن أنشطة نادي الإبل، وبحضور ومشاركة أكثر من 700 شخص ما بين ملاك ومنتجي الإبل، وذلك في منطقة الصياهد 140كم عن العاصمة الرياض.
وشارك في المزاد، الذي ينظمه نادي الإبل، نخبة من الفرديات، في مقدمتها بنات الفحول الشهيرة الكنق وعجلان وفحول الأمير سلطان بن محمد والفردية السعودية الحاصلة على المركز الأول في فئة فردي الدق مجاهيم في النسخة الثالثة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي أقيم العام الماضي، وتعود ملكيتها للأمير عبدالرحمن بن خالد .
كما شارك في المزاد جميع الألوان من الفرديات، بعضها يعرض لأول مرة للبيع وجديدة على الساحة، إضافة إلى بعض السلالات القوية والقادرة على سد احتياجات المشاركين في النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينطلق 15 ديسمبر الجاري في مقر المهرجان في الصياهد.
وتجاوزت القيمة السوقية للفرديات، التي حضرت في المزاد أكثر من 20 مليونًا؛ حيث يهدف نادي الإبل من خلال المزاد إلى دعم الموروث العربي، الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.
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