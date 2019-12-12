ولي العهد يستقبل آنتوني جوشوا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، آنتوني جوشوا بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه بالنزال التاريخي الذي احتضنه ميدان الدرعية، الأحد الماضي.

ونشر المصوِّر الخاص لسمو ولي العهد، بندر بن جلعود، صورة للأمير محمد بن سلمان خلال لقائه بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة، معلقًا عليها: «سمو سيدي ولي العهد خلال لقائه مع آنتوني جوشوا بطل العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه بالنزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية».

وكان سمو ولي العهد حضر منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة يوم الأحد الماضي، والتي تُوِّج فيها البريطاني آنتوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل، بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، بعد 12 جولة ومثيرة.

ونزال الدرعية التاريخي هو أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تُقام في السعودية، وهو إحدى فعاليات موسم الدرعية.