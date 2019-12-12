وزير الصحة: المملكة مرجع مهم في «طب الحشود».. تستضيف التجمع الأكبر عالميًا

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء الأربعاء، المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود في جدة.

وأكَّد وزير الصحة، في كلمته خلال الحفل المعدّ لهذه المناسبة، أن المملكة تعتبر مرجعًا رائدًا في مجال طب الحشود، مبينًا أن استضافة المملكة المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود يجسِّد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة قاصدي بلاد الحرمين الشريفين.

وقال: يسرني أن أرحِّب بكم جميعًا في بلدكم المملكة العربية السعودية وأشكركم على حضوركم ومشاركتكم في هذا المؤتمر العلمي المهم الذي دأبت المملكة على استضافته وتنظيمه؛ إدراكًا منها لأهميته وما يطرح فيه من رؤى ومقترحات تعزِّز الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأضاف، أنَّ المملكة تعد مرجعًا مهمًا في مجال طب الحشود، خصوصًا أنّها تستضيف أكبر تجمع للبشرية من 184 دولة، حيث استضافت في العام الماضي أكثر من مليونين وثماني مائة ألف حاج، وتستضيف خلال السنة أكثر من 15 مليون معتمر، وهذا بالتأكيد تحدّ كبير بوجود هذه الأعداد الهائلة التي تأتي في وقت قصير وفي مكان محدود لإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى وهو تحدّ لا يوجد ربما في أي مكان في العالم.

وشدَّد وزير الصحة، على أهمية مركز طب الحشود في جميع الأماكن وخصوصًا في موسم الحج والعمرة.

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وأشار الدكتور توفيق الربيعة إلى أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- تسعى دائمًا لتطوير الخدمات الصحية في المملكة للارتقاء بكل ما يعزِّز طب الحشود سواء في الحج أو العمرة أو في غيرها من التجمعات المختلفة، خصوصًا أنَّ المملكة تستضيف الآن فعاليات ومواسم رياضية وترفيهية وثقافية على مدار العام، التي تتضمن حشودًا بشرية هائلة واستعدادات عالمية فائقة، وحاليًا لدينا 3 آلاف فعالية في العام، وتتطلع لمواكبة الزيادة المضطردة في هذا المجال.

وعبر وزير الصحة عن فخر المملكة باستضافتها قمة مجموعة العشرين عام 2020م، قائلًا: تفخر المملكة باستضافة قمة الدول العشرين، وبهذه المناسبة نسعد بوجودكم في هذا المحفل الدولي لنستعرض من خلاله آخر المستجدات العلمية والعملية في مجال طب الحشود، وهو ما يؤكِّد ريادة المملكة في هذا المجال الجديد، الذي تسعى من خلاله للقيام بدورها التاريخي والأمانة المناطة بها بصفتها قلب العالم الإسلامي .

وأفاد أنَّ المملكة سعت من خلال المركز العالمي لطب الحشود كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى خلق شراكة مع الجهات العالمية ذات العلاقة لتطوير الاستراتيجيات وإجراء الدراسات والبحوث والتدريب في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية، منطلقة من الخبرات والمهارات الناجحة في إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة التي كان لها الأثر الفاعل في تعزيز قدرات البنية التحتية الصحية للمملكة واتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز أساليب التعامل مع الكوارث الناجمة عن التجمعات البشرية.

وشكر في ختام كلمته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، متمنيًا أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تدفع مسيرة العمل في هذا المجال الحيوي المهم .