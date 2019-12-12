مجلس التعاون الخليجي يناقش أوجه الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا

اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع روبرت غرينواي من إدارة الشرق الأوسط التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والوفد المرافق له.
وناقش الاجتماع أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، واستراتيجية التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، والجهود القائمة لتنفيذها.
كما ناقش الجانبان نتائج اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الرياض، أمس، إضافة إلى تبادل وجهات النظر؛ إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة بلجيكا في المجالات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار، وبرامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة .
كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة العنف والتطرف، التي عقدت في الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2019م، ومناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة العنف والتطرف.
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