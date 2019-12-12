«مدني المدينة» ينتشل جثمان طفل سوري من منهل صرف صحي

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة جثمان طفل سوري، يبلغ من العمر 5 سنوات، عقب سقوطه في منهل صرف صحي بحي شوران بالمدينة . وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغ الحادثة عند الساعة ( 2:29 ) من ظهر اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني ‏للموقع، وعند الوصول اتضح غرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات سوري الجنسية، وتم إخراجه ميتًا من قبل فرق الدفاع المدني، وجرى تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

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