السعودية اليوم / تعليم شرورة يقيم ندوة تعريفية للائحة تقويم الطالب لعام ١٤٤١هـ



نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أقامت إدارة تعليم شرورة أمس، ندوة تعريفية لأولياء الأمور تحت عنوان "التعديلات الجديدة على لائحة تقويم الطالب للعام ١٤٤١هـ واختبارات المرحلة الابتدائية"، بحضور مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، وذلك على مسرح كلية العلوم والآداب بالمحافظة.

وأكد عقالا حرص وزارة التعليم على رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات من خلال التعديلات الجديدة على لائحة تقويم الطالب واختبارات المرحلة الابتدائية بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، مثمناً جهود القوات الأمنية في فترة الاختبارات.

وقدم مشرف التقويم والقبول بتعليم شرورة عبد العزيز الصيعري، شرح تفصيلي مصحوب بعرض مرئي توضيحي حول الآلية والتعديلات التفصيلية على المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب.

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09:49ت م

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