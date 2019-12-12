

المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

قدم مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 111,808 مراجعين خلال الثلاثة أشهر الماضية .

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإحصائيات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ أستقبل 41,294 حالة خلال الثلاثة الأشهر الماضية ( سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر ) 2019 م .

كما أستفاد 36,750 مراجعاً من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية ، كما تم عمل 1212 عملية جراحية منها عمليات نوعية و 10400 جلسة غسيل كلوي ، وعمل 183,705 فحوصات مخبرية ، وصرف 140,240 وصفة علاجية من الصيدلية.

وأضافت أن الإحصائيات أبرزت الجهود والأرقام التي قدمتها المراكز التابعة للمستشفى خلال الفترة ذاتها حيثُ استقبل مركز الغدد الصماء والسكر 15,036 مراجعاً ، فيما تمكن مركز الأسنان التخصصي من خدمة 18,728 مراجعاً.

// انتهى //

09:36ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء 1212 عملية جراحية في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.