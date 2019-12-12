السعودية اليوم / "مفهوم تعارض المصالح" ورشة عمل بأمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، ورشة عمل بعنوان (مفهوم تعارض المصالح) ، وذلك ضمن برامج مبادرة " وطننا أمانة" المرحلة الثانية، والتي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار (نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة) وذلك بمسرح أمانة العاصمة المقدسة.

واستهدفت الورشة بشكل مباشر قيادات الأمانة والجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة على مستوى مديري العموم ومديري الإدارات للتعريف بمفهوم تعارض المصالح واستعراض المواقف والصور والحالات المدرجة ضمن المصالح والمنفعة الشخصية والتي تؤثر على نزاهة اتخاذ القرارات وتتسبب في الفساد المالي والإداري للجهاز.

وتأتي هذه الورشة استكمالًا للجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها نزاهة مع الجهات الحكومية، ومنها مبادرة " وطننا أمانة" تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الوطنية وتعزيز الجهود للمحافظة على قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وحماية المال العام والممتلكات العامة.

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09:35ت م

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