السعودية اليوم / ندوة تبحث استدامة وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي



المدينة المنورة 15 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019م واس

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة أكاديمية التأهيل والتدريب أمس, ندوة بعنوان "نحو خدمات متطورة ومستدامة في المسجد النبوي", وذلك في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز الفالح بالوكالة, برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بآلية تطوير الخدمات ومقدميها بالمسجد النبوي, وطرق تحسينها بشكل مستمر لتحقيق رؤية ورسالة الحرمين الشريفين المبنية على رؤية المملكة 2030.

وتناولت محاور الندوة تصميم الخدمات وربطها بالرؤية والأهداف وفق رؤية المملكة 2030, إضافة إلى التحسين المستمر في الخدمات وأهمية التأهيل والتدريب والعمل المؤسسي لاستدامة الخدمات.

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09:08ت م

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