السعودية اليوم / مؤتمر طب الحشود يواصل الجلسات العلمية



جدة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

تواصلت أمس في جدة فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود الذي تنظمه "الصحة"، حيث عقدت جلسة استعرض فيها وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ، تجربة المملكة في إدارة الحشود عبر العقود الماضية، وتراكم الخبرات التي جعلت المملكة رائدة في طب الحشود، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة المتقدمة.

كما تحدث المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنساره عن فكرة مبادرة ضيوف الرحمن، والمستهدف لرفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن حوالي 134 ألف معتمر استفادوا من التأشيرة السياحية الإلكترونية من مختلف دول العالم.

من جهته تطرق مدير عام المركز العالمي لطب الحشود الدكتور أنس خان إلى جهود "الصحة" وتميزها في إدارة الحشود ، وهو الأمر الذي جعلها رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من تجربة الحج والعمرة في إدارة الحشود في المناسبات الأخرى.

من جانبه أكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله هوساوي أهمية سلامة الحشود، وتطبيق المعايير العالمية في هذا الصدد، فيما تحدث المدير التنفيذي للحرس الوطني في جدة الدكتور محمد الزهراني عن جهود الحرس الوطني في إنشاء المستشفيات الموسمية في موسم الحج.

كما تناول الدكتور جيمي رانس من بريطانيا تجربة بلاده في إدارة الحشود مستشهداً بتنظيمها ألعاب الكومنولث عام 2018م، كما استعرض الدكتور أندرو مارون جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الحشود في عدد من المناسبات.

وفي ختام الجلسة استعرض وكيل جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور هاني غازي الجهود التي بذلتها الجامعة في سبيل تطوير الكفاءات لإدارة وطب الحشود.

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09:07ت م

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