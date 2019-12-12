السعودية | “المالية”: مستعدون لطرح سندات دولية جديدة في يناير

المناطق - الرياض

قال فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، إن المملكة تستعد لطرح سندات دولية في يناير، في إطار خطط لجمع 32 مليار دولار في العام المقبل.

ووفقا لـ”رويترز”، قال السيف “نحن مستعدون جدا لطرح سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق من الطلب والعرض، في موعد قريب ربما في الأول من كانون الثاني (يناير).

وأضاف أن من إجمالي خطط الدين، سيوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا. وبذلك تتبقى ديون جديدة قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها في الأسواق المحلية والدولية، بحيث تشكل الديون الدولية 45 في المائة من خطط جمع المال.

وتابع السيف قائلا “نفترض أن ما يراوح بين 30 و35 مليار ريال سيكون الجزء الدولي من الإصدار للعام”. وطرقت السعودية، أبواب أسواق الدين الدولية للمرة الأولى في عام 2016 وباعت سندات بقيمة 17.5 مليار دولار وجذبت طلبات من المستثمرين بلغت في المجمل أربعة أمثال هذا القدر.

ومنذ ذلك الحين، استفادت المملكة من أشكال أخرى من التمويل، تشمل إصدار سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في العام الجاري. كما باعت صكوكا، بقيمة 2.5 مليار دولار في أكتوبر وتلقت طلبا كبيرا.

وقال السيف، إن مكتب إدارة الدين العام سينسق إصدارات الدين السعودي في المستقبل، لكن كل كيان حكومي سيبقى مستقلا في خططه التمويلية وفي توقيت تعاملاته.

وأضاف “ننسق مع مؤسسات أخرى، لضمان عدم حدوث تداخل، وعدم حدوث مزاحمة ذاتية للإمدادات”. وقال السيف، إن المملكة تخطط للوصول إلى مستثمرين يركزون على التمويل الإسلامي في المستقبل، مع إصدار دولي متوقع في العام المقبل أيضا.