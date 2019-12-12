، "جملة واحدة" ساهمت في إنقاذ رجل من الهلاك في نهر متجمد.. "سيري" كلمة السر ،

محمد بن مسعود - الدمام - انحرفت سيارته وسقطت في نهر تصل درجة الحرارة به للصفر ومن ثم "بدأ الغرق"

بعد مواجهته الموت واقترابه من الغرق داخل سيارته، لجأ شاب أمريكي إلى جملة واحدة ساعدت على تنبيه الشرطة لموقعه، ومن ثم إنقاذه.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، انحرفت سيارة غايل سالسيدو عن الطريق وسقطت في نهر متجمد بولاية آيوا الأمريكية؛ لتبدأ بالغرق، قبل أن تخطر للشاب فكرة ساهمت في إنقاذه.

وقال الشاب ذو الـ18 عامًا: "لم أعرف ماذا أفعل بعد سقوط السيارة في النهر. أتذكر أنني بدأت في التفكير بأنني سأموت اليوم".

وواجه "سالسيدو" الموت في نهر تصل درجة الحرارة به إلى الصفر، ولم يستطع العثور على هاتفه خلال الحادث، فاتبع "خطة أخيرة" للنجاة.

واستنجد "سالسيدو" بالمساعد الصوتي "سيري" الذي تُزَوّد به شركة "أبل" هواتف آيفون، ويتيح إرسال الأوامر الصوتية، مثل إيجاد المطاعم أو الأماكن القريبة، أو حتى الاتصال بالشرطة.

ووسط اللحظات العصيبة، صرخ "سالسيدو" قائلًا: "سيري، اتصل بـ911"، ليقوم التطبيق باستشعار صوته، وينفذ الهاتف الذي كان مرميًّا على أرضية السيارة، أمر الاتصال بالرقم 911، وهو رقم الشرطة.

وعند إجراء المكالمة، استطاع "سالسيدو" تحديد مكانه للشرطة، وطالبهم بالمجيء لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

ولم تتأخر قوات الدفاع المدني بولاية آيوا بالمجيء لمكان الحادث وإنقاذ الشاب المحاصر، وإخراجه من المياه المتجمدة التي كانت ستُنهي حياته لو ظل عالقًا فيها لفترة أطول.

وبمساعدة رجال الدفاع المدني، خرج "سالسيدو" من النهر إلى سيارة إسعاف، وتم علاجه من الصدمة التي تَعَرّض لها، ثم غادر من المستشفى بعدها بساعات.أبل سيري ولاية آيوا الأمريكية