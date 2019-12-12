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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة مطرية متوقعة تبدأ يوم غد، وتشمل عدة مناطق تترافق مع رياح شديدة؛ محذرًا من الكشتات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- بدايتها الفعلية غدًا الجمعة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والشام)، تستمر عدة أيام، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة".
وأضاف: "متوقع -بإذن الله- غزارة في الأمطار على الشرقية ودول الخليج العربي والشام، ونشاط للرياح السطحية من متوسطة إلى شبه قوية اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، على أجزاء من مناطق: (المدينة، وتبوك، والشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، ومكة)، وأقصى غرب منطقة الرياض؛ إلا أن يصرفها الله، لا أنصح بالكشتة".حالة الطقس أمطار
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 08:53 AM
قال: تستمر عدة أيام وتتفاوت في الغزارة من مكان إلى آخر.. الرياح السطحية تنشط اليوم
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة مطرية متوقعة تبدأ يوم غد، وتشمل عدة مناطق تترافق مع رياح شديدة؛ محذرًا من الكشتات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- بدايتها الفعلية غدًا الجمعة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والشام)، تستمر عدة أيام، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة".
وأضاف: "متوقع -بإذن الله- غزارة في الأمطار على الشرقية ودول الخليج العربي والشام، ونشاط للرياح السطحية من متوسطة إلى شبه قوية اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، على أجزاء من مناطق: (المدينة، وتبوك، والشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، ومكة)، وأقصى غرب منطقة الرياض؛ إلا أن يصرفها الله، لا أنصح بالكشتة".
، "الحصيني" مُحذرًا من الكشتة: "مطرية" تبدأ غدًا تشمل هذه المناطق وتضم الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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