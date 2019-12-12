، الرئيس الفلسطيني يمنح السفير "آل الشيخ" وسام "نجمة الاستحقاق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لإسهاماته ودوره في تعزيز العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والسعودي

منَح الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، سفيرَ خادم الحرمين الشريفين السابق لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسام "نجمة الاستحقاق" الفلسطيني؛ تقديرًا لإسهاماته ودوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي ونصرة القضية الفلسطينية.

وقلّد السفير الفلسطيني لدى البحرين "طه عبدالقادر"، السفيرَ "آل الشيخ" وسام "نجمة الاستحقاق"؛ وذلك بمقر السفارة الفلسطينية في المنامة، بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البحرين.

وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ عن سعادته بتسلم الوسام، وقال في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد أكد في كلمته السامية في أعمال القمة الخليجية بالرياض، حق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وهو حق لا يمكن التنازل عنه ولا إغفاله أو المزايدة عليه بأي حال من الأحوال، فهو حق أصيل مكتسب لهم وسيتحقق بإذن الله".

بدوره، أعرب سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية التي ما فتئت تقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكل أبنائه البررة الذين توالوا على الحكم حتى يومنا هذا في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن المملكة تستحق التقدير الدائم من الشعب الفلسطيني؛ لما تُقدمه من وقفة ثابتة في الجانب السياسي والمادي والمعنوي، وآخرها وقفة القمة الخليجية ودعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.محمود عباس عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وسام نجمة الاستحقاق