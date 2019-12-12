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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة اليوم على الشرقية والرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الشرقية #الرياض #القصيم #مكة #المدينة.
وتابع: متوقعٌ رياحٌ جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال الغربي والغرب وأجزاء من الوسطى".
وبدورها كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض).أمطار حالة الطقس الرياض
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 08:20 AM
أمطار بـ5 مناطق.. رياح نشطة قد تثير بعض الغبار في المواقع المفتوحة
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة اليوم على الشرقية والرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الشرقية #الرياض #القصيم #مكة #المدينة.
وتابع: متوقعٌ رياحٌ جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال الغربي والغرب وأجزاء من الوسطى".
وبدورها كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض).
، العاصمة تُواعد الهطولات مجددًا.. هذا ما قاله المسند عن أجواء الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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